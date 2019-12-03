Видео: новый клип Анны Плетневой снял производитель кукол для взрослых

42-летняя Анна Плетнева приняла предложение одной из компаний Южной Кореи, которая занимается производством и продажей робототехники, в том числе и человекообразных силиконовых кукол. Теперь образ певицы будет использован для создания эксклюзивной партии товара, а именно специальной игрушки для взрослых.

По контракту Плетнева должна была принять участие и в съемках рекламного ролика продукции, однако, Анне пришла в голову идея реализовать задуманное в собственном клипе на песню из нового альбома. Предложение артистки так понравилось заказчикам, что они не только проспонсировали видео на композицию «Буду», но и приняли решение о записи песни на корейском языке, чтобы в будущем использовать ее в качестве саундтрека ко всей рекламной кампании. Поклонники певицы с восторгом приняли новую работу Анны, отмечая ее неординарность и эпатажность.

К слову, кукла для любви будет не только внешне напоминать певицу, но и станет говорить голосом Анны. Производители по достоинству оценили тембральные характеристики Плетневой и занялись созданием специальных голосовых функций для новой модели. Организация гарантирует, что каждая игрушка будет создана вручную профессиональными конструкторами, дизайнерами и художниками.

Отметим, что корейские бизнесмены проявили такой интерес к внешности Плетневой не просто так. Оказалось, что в их стране невероятно популярны хрупкие миниатюрные девушки с европейскими чертами лица. Сами кореянки довольно часто прибегают к услугам пластических хирургов, меняя форму лица и увеличивая глаза, чтобы быть более привлекательными для противоположного пола.