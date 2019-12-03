Apple создала собственную музыкальную премию и назвала первых победителей

Корпорация Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards. Она будет присуждаться в пяти номинациях: «Артист года», «Лучший автор песен», «Прорыв года», «Альбом года» и «Песня года». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Премия Apple Music Awards присуждается самым талантливым и выдающимся музыкантам, творчество которых в этом году значительно повлияло на мировую культуру,

— говорится в сообщении.

При выборе победителей, уточнили в Apple, учитывается мнение редакторов Apple Music, а также предпочтения международной аудитории.

В номинациях «Артист года», «Лучший автор песен» и «Прорыв года» победители будут выбираться международной командой редакторов Apple Music, куда входят музыкальные критики и лидеры мнений. В номинациях «Альбом года» и «Песня года» победителей будут определять с учетом данных стриминга (наиболее прослушиваемые за год композиции).

По словам вице-президента подразделения Apple Music и международного контента Оливера Шуссера, эта премия вручается самым популярным в мире артистам «за стремление к совершенству, энтузиазм и незаурядное творчество».

В этом году лауреатами стали представители разных музыкальных жанров. «Они обратили внимание общества на актуальные проблемы, повлияли на развитие культуры и стали примером для наших слушателей по всему миру», — заявил Шуссер.

Обладателями первой премии Apple Music Awards стали:

«Артист года» — Билли Айлиш.

«Лучший автор песен» — Билли Айлиш и ее брат, известный как FINNEAS.

«Альбом года» — WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? в исполнении Билли Айлиш. В 2019 году пользователи Apple Music прослушали его более миллиарда раз.

«Прорыв года» — Lizzo. Она выступает в жанрах рэп и соул.

«Песня года» — Old Town Road в исполнении рэпера Lil Nas X.