Возмущенный Элтон Джон вышвырнул из самолета сумку за четыре тысячи долларов

С легендарным британским певцом Элтоном Джоном произошел довольно неприятный инцидент.

Как показано в видео, опубликованном в издании Daily Mail, 72-летний сэр на выходе из своего частного самолета в аэропорту Сиднея, вышвырнул сумку Gucci стоимостью четыре тысячи долларов. Однако дорогу чемодан сумели поймать и убрать ее в багажник припаркованного рядом с воздушным судном автомобиля.

Отмечается, что такое поведение музыканта спровоцировал ситуация, которая произошла на днях во время концерта Элтона в австралийском городе Перт.

Артист во время своего выступления на стадионе «Перт Овал» увидел, как сотрудники службы безопасности пытались вывести из зала женщину. Через это он остановил свое выступление, начал оскорблять охранников и в нецензурной форме требовать, чтобы они оставили его поклонницу в покое.