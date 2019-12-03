Прекратите сдирать с курицы кожицу: это самая полезная ее часть!

Но курица с кожей имеет всего на 50 калорий больше и содержит витамин A, повышающий иммунитет, способствующий росту и развитию, а также витамин E, который называют витамином молодости и красоты.

Врачи говорят, что куриная кожа не так опасна, как мы думаем. Просто во всем важна мера. Вот 3 причины, почему стоит кушать курицу с кожей.

Во-первых, не нужны дополнительные специи для усиления вкуса.

Курица с кожей намного вкусней и ароматней, даже если ее запечь, предварительно только посолив и поперчив.

Во-вторых, масло не впитается в мясо!

Кожа курицы - некий барьер, который не позволит лишнему маслу впитаться в мясо. Наоборот, масло поможет образовать ту самую вкусную корочку.

В-третьих, куриная кожа полезна.

Да, это может показаться странным, но в коже много омега-6 жирных кислот.

Но все же нужно быть острожными, не стоит употреблять жареную курицу каждый день, чтобы не создавать слишком сильную нагрузку на желудок. А если кожа немного подгорела во время запекания, ее все таки есть не стоит.