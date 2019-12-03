Не платье, а рыболовная сеть! Николь Шерзингер ошарашила фанатов откровенным нарядом
«Новый день — новое платье Julien Macdonald» — кажется, именно под таким девизом в последнее время живет Николь Шерзингер, пишет elle.ru.
Не успели мы отойти от выступления певицы вместе с легендарным поп-девичником Pussycat Dolls на сцене финального выпуска шоу X-Factor, как она уже подготовила для поклонников новый сюрприз. Николь посетила премию The Fashion Awards, выбрав для церемонии (как и для сцены) очередной шедевр — еще одно платье «голого короля» Джулиена МакДональда. Кстати, именно с ним под руку певица и прошла по красной дорожке.
Вырез платья больше напоминал портупею, а сквозь полупрозрачную ткань была видна точеная фигура красавицы — даже в такой высококонкурентной среде, как красная дорожка The Fashion Awards, Николь Шерзингер смогла оказаться в центре внимания.
Смотри фото!