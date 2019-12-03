Не платье, а рыболовная сеть! Николь Шерзингер ошарашила фанатов откровенным нарядом

Не успели мы отойти от выступления певицы вместе с легендарным поп-девичником Pussycat Dolls на сцене финального выпуска шоу X-Factor, как она уже подготовила для поклонников новый сюрприз. Николь посетила премию The Fashion Awards, выбрав для церемонии (как и для сцены) очередной шедевр — еще одно платье «голого короля» Джулиена МакДональда. Кстати, именно с ним под руку певица и прошла по красной дорожке.