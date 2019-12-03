Вот шесть важных вещей, о которых обязаны помнить все крестные родители

Крёстные родители есть почти во всех конфессиях. Это люди, которые присутствуют при крещении ребёнка и становятся членами семьи, особенно для своего крестника.

Их называют вторыми родителями, которые должны заменить ребёнку первых, когда тех нет рядом, поэтому на роль крестных отца и матери надо подбирать людей ответственных, а не таких, которые будут приходить только на Новый год и на день рождения.

Крестные станут собеседниками, помощниками и наставниками вашего ребенка, которые всегда будут рядом по мере его взросления. Церковь считает, что крестные должны учить ребенка религии, но этим их обязанности не исчерпываются.

Вот шесть обязательств крестных перед ребенком:

1. Крестные должны подавать ему правильный пример в жизни.

2. Крестный отец и мать будут образцом для ребенка, поэтому очень важно подобрать людей, чей образ жизни достоит подражания.

3. Крестные должны присутствовать на всех значимых событиях в жизни ребенка.

4. Крестник должен всегда поддерживать близкие отношения с крестными, независимо от своих отношений с родителями.

5. Крестные должны помогать ребенку в учебе и развитии, участвовать в его жизни и оказывать поддержку, если понадобится.

6. Крестные помогают родителям справляться с трудными ситуациями, переходным периодом и бунтарством в жизни ребенка.