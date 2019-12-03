Не на яхты и самолеты: вот на что тратит свои деньги Леонардо Ди Каприо

Еще в 1998 году актер создал специальный фонд, который осуществляет помощь экологическим инициативам, защищает права уязвимых вёрст населения, поддерживает технологические инновации, помогающие сохранить природу во всем мире.

В дополнение к самому учреждению, Ди Каприо стал участвовать в других группах. Например в Совете по защите природных ресурсов, Международном фонде защиты животных, Global Green USA.

Он даже выпустил специальный фильм на эту тему - «Последний час» в 2007.

При участии нескольких экспертов по окружающей среде в фильме показана текущая ситуация в различных экосистемах по всему миру и представлены решения проблем.

После этого Ди Каприо выпустил еще несколько таких фильмов: «Истребление слоновой кости» (2016), где говорится о незаконной торговле слоновой костью в Африке; «Лед в огне» (2019) о путях сокращения выбросов парниковых газов; «Море теней» (2019) о самом маленьком в мире виде китов, который находится под угрозой исчезновения.

Кроме того, он каждый год жертвует огромные суммы денег на благотворительность и помощь различным социальным инициативам.

ФОТО: Lyvans Boolakyi/IS/MPI

После всей этой работы Леонардо Ди Каприо был назначен в 2014 году Послом ООН по изменению климата.

Недавно актер встретился с 16-летней Гретой Тунберг, активисткой, которая выступала с мощной речью в ООН.

Леонардо Ди Каприо доказывает, что он искренне заботится о будущем планеты и готов бороться за него на экране и за его пределами.