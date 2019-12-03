Королева! Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась горячим фото в ванной

Соблазнительный снимок Джорджины Родригес облетел весь Instagram.
«Криштиану - настоящий счастливчик!», - обычно именно так говорят в Сети поклонники футболиста, которые видят новые фотографии его возлюбленной. Испанская модель Джорджина Родригес регулярно радует фанатов горячими кадрами, на которых демонстрирует свои пышные формы.
На этот раз 25-летняя Джорджина примерила облегающее бордовое платье с глубоким декольте. Пикантности фотографии придал тот факт, что в таком наряде Родригес запечатлена в пенной ванне.
Расслабленная Клеопатра,
- подписала кадр модель.
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