Вт, 3.12.2019
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Королева! Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась горячим фото в ванной

Georgina Rodriguez and Cristiano Ronaldo

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Соблазнительный снимок Джорджины Родригес облетел весь Instagram.

«Криштиану - настоящий счастливчик!», - обычно именно так говорят в Сети поклонники футболиста, которые видят новые фотографии его возлюбленной. Испанская модель Джорджина Родригес регулярно радует фанатов горячими кадрами, на которых демонстрирует свои пышные формы.

На этот раз 25-летняя Джорджина примерила облегающее бордовое платье с глубоким декольте. Пикантности фотографии придал тот факт, что в таком наряде Родригес запечатлена в пенной ванне.

Расслабленная Клеопатра,

- подписала кадр модель.

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