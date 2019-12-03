Королева! Возлюбленная Криштиану Роналду поделилась горячим фото в ванной

«Криштиану - настоящий счастливчик!», - обычно именно так говорят в Сети поклонники футболиста, которые видят новые фотографии его возлюбленной. Испанская модель Джорджина Родригес регулярно радует фанатов горячими кадрами, на которых демонстрирует свои пышные формы.