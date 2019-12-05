Эти шесть сочетаний продуктов и лекарств могут оказаться смертельными

Жаропонижающие

По мнению врача, при использовании в лечении болезней аспирина или ибупрофена стоит отказаться от малины. А все из-за наличия в составе ягод салициловой кислоты. Одновременный их прием может привести к развитию внутреннего кровотечения.

Препараты для снижения холестерина

Нельзя употреблять грейпфрут и сок на основе этого фрукта вместе с лекарствами для снижения уровня холестерина. По словам врача, известны смертельные случаи после такого сочетания. А все из-за того, что одна таблетка, запитая грейпфрутовым соком, будет по эффекту равна 20 таблеткам, которые запивают обычной водой – это грозит появлением осложнений, передозировкой.

Но также не стоит употреблять сок и с другими медикаментозными препаратами, поскольку грейпфрут тормозит ферменты, которые отвечают за распад действующих компонентов таблеток. В результате вредные вещества накапливаются в организме, что приводит к постепенному отравлению.

Антибиотики

Основа молока — кальций. При взаимодействии с некоторыми препаратами он выпадает в осадок в виде солей. В результате этого действующее вещество препарата не полностью проникает в организм. Это особенно опасно при приеме антибиотиков — молоко не сочетается с этими препаратами.

Кроворазжижающие препараты

При приеме кроворазжижающих средств не стоит включать в рацион брокколи и шпинат из-за их несовместимости. Если говорить про препараты для понижения артериального давления, то их не следует совмещать с рябиной, калиной, свеклой. А вот сочетание сыра с психотропными препаратами — одна из причин судорог, гипертонических кризов.

Лекарства для лечения спазма бронхов

Препараты от спазма бронхов не следует принимать с напитками на основе кофеина.

Такие медикаменты стимулируют работу нервной системы. Вкупе с кофе может появиться нервозность, наблюдаться сильная нервная возбудимость. Также при лечении такими препаратами стоит снизить количество жирной пищи в рационе – это приводит к повышению биодоступности таких препаратов, что может привести к передозировке и отравлению.

Тиреоидные гормоны