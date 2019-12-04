Несчастливые приметы: ТОП 10 событий, которые предупреждают о неудачах

Мудрость наших предков помогает избежать неприятностей в повседневной жизни. Чтобы неудачи не коснулись вас, важно знать о приметах, предвещающих негативные события.
Суеверий и примет существует великое множество. Они часто помогают выбрать верный путь к благополучной и счастливой жизни. Поверья делятся на плохие и хорошие, и каждое из них помогает определиться с верным направлением. Особое внимание люди уделяют несчастливым приметам, ведь они предупреждают о возможной опасности. Существует 10 распространенных примет, которые могут рассказать человеку о грядущих неприятностях. Они не теряют своей актуальности в современном мире, и те, кто верит в приметы и суеверия, могут воспользоваться ими, чтобы избежать проблем.
1. Разбитое зеркало
Суеверные люди с осторожностью относятся к зеркалам. В мире эзотерики эти предметы считаются магическими, способными притянуть из параллельного мира некие сущности. В зазеркалье скрыто множество различных неприятностей, поэтому разбитое зеркало будет поводом для беспокойства. Одни считают, что после такого инцидента в доме семь лет можно не ждать счастья. Другие полагают, что случайно уроненное и разлетевшееся на осколки зеркало способно накликать беду и оставить молодых девушек без семейного счастья. Зеркало, разбитое вами, может привлечь не только неприятности, но и болезни. Чтобы избежать негатива, стоит аккуратно собрать осколки, не смотрясь в них, и завернуть в непрозрачный пакет или ткань. Выносить осколки из дома нужно как можно дальше, а возвращаться задом наперед. Наши предки считали, что благодаря таким действиям беда обойдет разбившего зеркало стороной.
2. Нож на столе
В спешке мы можем забыть дома важные вещи, например, ключи от квартиры или документы. Если вы вышли из дома и вспомнили, что оставили что-то важное, не спешите возвращаться тут же. Если можно избежать возвращения, постарайтесь продолжить путь, но крайне осторожно. В дороге вас могут ожидать разные неприятности: нежелательные встречи, поломка или задержка транспорта, травмы. Если вернуться все же необходимо, перед уходом посмотритесь в зеркало. Покажите кукиш или язык своему отражению, чтобы предотвратить негативные события.
4. Остановившиеся часы
Часы, внезапно замершие на вашей руке, говорят о том, что время упущено. Негативная примета предупреждает о том, что вы опоздали с принятием решения, ответственного шага или лечением заболевания. Также остановившиеся часы могут указывать на то, что ваше финансовое положение находится под угрозой. Лучше не берите с собой крупных сумм, откажитесь от передачи денег в долг и займов. Часы, остановившиеся в доме, предупреждают о скорой болезни кого-то из домочадцев. Наши предки никогда не пренебрегали таким предупреждением и начинали профилактику всевозможных заболеваний. Негативное поверье может отражать начало трудных времен, когда даже самые простые дела будут даваться вам с трудом. Чтобы избавиться от возможного негатива, часы на несколько часов нужно повернуть циферблатом к стене и заводить их именно в таком положении.
Набор ножей или вилок, презентованный вам, может стать причиной разногласий и скандалов как в семье, так и с дарителем. Наши предки полагали, что дарить нельзя даже гвозди. Если вам все же преподнесли такой презент, оберните его мягкой льняной или хлопковой тканью. Положите острые ножи или вилки в шкаф и оставьте там на несколько дней. Перед первым применением посыпьте на острые части соль. Она возьмет в себя негатив. Соль необходимо аккуратно поместить в пакет и вынести подальше от дома.
6. Поломанное колесо
В старину, если у телеги ломалось колесо, предпочитали отменить поездку вовсе. Сломанные колеса предвещают неприятности на дороге. Это может быть задержка в пути, авария, неприятности, связанные с работой или семьей. Если у вашего транспортного средства что-то не в порядке с колесами, по возможности откажитесь от поездки. Если же ее не избежать, то прочитаете молитву Высшим Силам, чтобы они присмотрели за вами, пока вы в дороге.
7. Выброшенный хлеб
Хлебом дорожили во все времена. Наши предки с огромным трудом шли к приготовлению хлеба, выращивая зерно и молотя его после сбора. В современном мире этому продукту не придают особого значения и нередко выкидывают остатки в мусор. Однако тем, кто так небрежно поступает с хлебом, стоит помнить, что его выбрасывание влечет за собой ряд неприятностей: потерю денежных средств, трудности с деньгами на покупку продуктов питания, ссоры в семье. Хлеб, который вам не пригодился, можно использовать в качестве корма для птиц или бездомных животных, сделать из него панировочные сухари. Не выбрасывайте хлеб, чтобы неприятностям не было места в вашей жизни.
8. Воющая рядом с домом собака
Животные обладают чувствами, недоступными человеку. Именно они являются главными предвестниками перемен. Если ваша или соседская собака ни с того ни с сего начала протяжно выть, это не к добру. Собаки начинают выть, если чувствуют негатив. Это может быть скорое заболевание членов семьи, пожары или иные бедствия. Наши предки полагали, что при наличии в доме тяжелобольного человека собака воет перед его кончиной, словно оплакивая.
Залетевшее в открытое окно насекомое сулит скорое заболевание одному из членов семьи. Чтобы предотвратить беду, бабочку нельзя убивать. Ее нужно поймать как можно аккуратнее и перенести подальше от дома. В идеале ее нужно посадить на цветок. Если к вам залетела непрошеная гостья, внимательно прислушайтесь к своему организму. Не затягивайте и начните профилактические меры, чтобы избежать заболеваний.
10. Раннее поздравление с днем рождения
Считается, что именинника нельзя поздравлять накануне, иначе он рискует не дожить до дня своего рождения. Примета, предвещающая несчастья, во многом связана с поверьями прежних лет. Наши предки полагали, что именинника в день рождения усиленно защищает ангел-хранитель. Если поздравить его заранее, то нечистая сила может начать свое негативное влияние, а небесный покровитель не успеет справиться со всеми проявлениями зла. В любом случае избегайте поздравлять именинника до для рождения, чтобы исключить неприятные события в его жизни, советует dailyhoro.ru.