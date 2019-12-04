Ср, 4.12.2019
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Несчастливые приметы: ТОП 10 событий, которые предупреждают о неудачах

Рассыпанная соль. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Мудрость наших предков помогает избежать неприятностей в повседневной жизни. Чтобы неудачи не коснулись вас, важно знать о приметах, предвещающих негативные события.

Суеверий и примет существует великое множество. Они часто помогают выбрать верный путь к благополучной и счастливой жизни. Поверья делятся на плохие и хорошие, и каждое из них помогает определиться с верным направлением. Особое внимание люди уделяют несчастливым приметам, ведь они предупреждают о возможной опасности. Существует 10 распространенных примет, которые могут рассказать человеку о грядущих неприятностях. Они не теряют своей актуальности в современном мире, и те, кто верит в приметы и суеверия, могут воспользоваться ими, чтобы избежать проблем.

1. Разбитое зеркало

Суеверные люди с осторожностью относятся к зеркалам. В мире эзотерики эти предметы считаются магическими, способными притянуть из параллельного мира некие сущности. В зазеркалье скрыто множество различных неприятностей, поэтому разбитое зеркало будет поводом для беспокойства. Одни считают, что после такого инцидента в доме семь лет можно не ждать счастья. Другие полагают, что случайно уроненное и разлетевшееся на осколки зеркало способно накликать беду и оставить молодых девушек без семейного счастья. Зеркало, разбитое вами, может привлечь не только неприятности, но и болезни. Чтобы избежать негатива, стоит аккуратно собрать осколки, не смотрясь в них, и завернуть в непрозрачный пакет или ткань. Выносить осколки из дома нужно как можно дальше, а возвращаться задом наперед. Наши предки считали, что благодаря таким действиям беда обойдет разбившего зеркало стороной.

2. Нож на столе

Нерадивая хозяйка, позабывшая на столе нож, навлекает на всю семью неприятности. Этот предмет может притянуть в дом негативную энергетику, ссоры и скандалы. Также нож может стать причиной ограбления или иных неприятностей, связанных с имуществом. Если вы случайно оставили ножик на столе на всю ночь, то утром обязательно постучите ручкой об угол стола. При этом стоит произнести известные слова: «Чур меня, чур». Так вы можете избежать неприятностей.
 
3. Забытые вещи или возвращение

В спешке мы можем забыть дома важные вещи, например, ключи от квартиры или документы. Если вы вышли из дома и вспомнили, что оставили что-то важное, не спешите возвращаться тут же. Если можно избежать возвращения, постарайтесь продолжить путь, но крайне осторожно. В дороге вас могут ожидать разные неприятности: нежелательные встречи, поломка или задержка транспорта, травмы. Если вернуться все же необходимо, перед уходом посмотритесь в зеркало. Покажите кукиш или язык своему отражению, чтобы предотвратить негативные события.

4. Остановившиеся часы

Часы, внезапно замершие на вашей руке, говорят о том, что время упущено. Негативная примета предупреждает о том, что вы опоздали с принятием решения, ответственного шага или лечением заболевания. Также остановившиеся часы могут указывать на то, что ваше финансовое положение находится под угрозой. Лучше не берите с собой крупных сумм, откажитесь от передачи денег в долг и займов. Часы, остановившиеся в доме, предупреждают о скорой болезни кого-то из домочадцев. Наши предки никогда не пренебрегали таким предупреждением и начинали профилактику всевозможных заболеваний. Негативное поверье может отражать начало трудных времен, когда даже самые простые дела будут даваться вам с трудом. Чтобы избавиться от возможного негатива, часы на несколько часов нужно повернуть циферблатом к стене и заводить их именно в таком положении.

5. Острые предметы, подаренные вам

Набор ножей или вилок, презентованный вам, может стать причиной разногласий и скандалов как в семье, так и с дарителем. Наши предки полагали, что дарить нельзя даже гвозди. Если вам все же преподнесли такой презент, оберните его мягкой льняной или хлопковой тканью. Положите острые ножи или вилки в шкаф и оставьте там на несколько дней. Перед первым применением посыпьте на острые части соль. Она возьмет в себя негатив. Соль необходимо аккуратно поместить в пакет и вынести подальше от дома.

6. Поломанное колесо

В старину, если у телеги ломалось колесо, предпочитали отменить поездку вовсе. Сломанные колеса предвещают неприятности на дороге. Это может быть задержка в пути, авария, неприятности, связанные с работой или семьей. Если у вашего транспортного средства что-то не в порядке с колесами, по возможности откажитесь от поездки. Если же ее не избежать, то прочитаете молитву Высшим Силам, чтобы они присмотрели за вами, пока вы в дороге.

7. Выброшенный хлеб

Хлебом дорожили во все времена. Наши предки с огромным трудом шли к приготовлению хлеба, выращивая зерно и молотя его после сбора. В современном мире этому продукту не придают особого значения и нередко выкидывают остатки в мусор. Однако тем, кто так небрежно поступает с хлебом, стоит помнить, что его выбрасывание влечет за собой ряд неприятностей: потерю денежных средств, трудности с деньгами на покупку продуктов питания, ссоры в семье. Хлеб, который вам не пригодился, можно использовать в качестве корма для птиц или бездомных животных, сделать из него панировочные сухари. Не выбрасывайте хлеб, чтобы неприятностям не было места в вашей жизни.

8. Воющая рядом с домом собака

Животные обладают чувствами, недоступными человеку. Именно они являются главными предвестниками перемен. Если ваша или соседская собака ни с того ни с сего начала протяжно выть, это не к добру. Собаки начинают выть, если чувствуют негатив. Это может быть скорое заболевание членов семьи, пожары или иные бедствия. Наши предки полагали, что при наличии в доме тяжелобольного человека собака воет перед его кончиной, словно оплакивая.

9. Залетевшая в дом бабочка

Залетевшее в открытое окно насекомое сулит скорое заболевание одному из членов семьи. Чтобы предотвратить беду, бабочку нельзя убивать. Ее нужно поймать как можно аккуратнее и перенести подальше от дома. В идеале ее нужно посадить на цветок. Если к вам залетела непрошеная гостья, внимательно прислушайтесь к своему организму. Не затягивайте и начните профилактические меры, чтобы избежать заболеваний.

10. Раннее поздравление с днем рождения

Считается, что именинника нельзя поздравлять накануне, иначе он рискует не дожить до дня своего рождения. Примета, предвещающая несчастья, во многом связана с поверьями прежних лет. Наши предки полагали, что именинника в день рождения усиленно защищает ангел-хранитель. Если поздравить его заранее, то нечистая сила может начать свое негативное влияние, а небесный покровитель не успеет справиться со всеми проявлениями зла. В любом случае избегайте поздравлять именинника до для рождения, чтобы исключить неприятные события в его жизни, советует dailyhoro.ru.

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