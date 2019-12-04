Несчастливые приметы: ТОП 10 событий, которые предупреждают о неудачах

5. Острые предметы, подаренные вам

Набор ножей или вилок, презентованный вам, может стать причиной разногласий и скандалов как в семье, так и с дарителем. Наши предки полагали, что дарить нельзя даже гвозди. Если вам все же преподнесли такой презент, оберните его мягкой льняной или хлопковой тканью. Положите острые ножи или вилки в шкаф и оставьте там на несколько дней. Перед первым применением посыпьте на острые части соль. Она возьмет в себя негатив. Соль необходимо аккуратно поместить в пакет и вынести подальше от дома.

6. Поломанное колесо

В старину, если у телеги ломалось колесо, предпочитали отменить поездку вовсе. Сломанные колеса предвещают неприятности на дороге. Это может быть задержка в пути, авария, неприятности, связанные с работой или семьей. Если у вашего транспортного средства что-то не в порядке с колесами, по возможности откажитесь от поездки. Если же ее не избежать, то прочитаете молитву Высшим Силам, чтобы они присмотрели за вами, пока вы в дороге.

7. Выброшенный хлеб

Хлебом дорожили во все времена. Наши предки с огромным трудом шли к приготовлению хлеба, выращивая зерно и молотя его после сбора. В современном мире этому продукту не придают особого значения и нередко выкидывают остатки в мусор. Однако тем, кто так небрежно поступает с хлебом, стоит помнить, что его выбрасывание влечет за собой ряд неприятностей: потерю денежных средств, трудности с деньгами на покупку продуктов питания, ссоры в семье. Хлеб, который вам не пригодился, можно использовать в качестве корма для птиц или бездомных животных, сделать из него панировочные сухари. Не выбрасывайте хлеб, чтобы неприятностям не было места в вашей жизни.

8. Воющая рядом с домом собака

Животные обладают чувствами, недоступными человеку. Именно они являются главными предвестниками перемен. Если ваша или соседская собака ни с того ни с сего начала протяжно выть, это не к добру. Собаки начинают выть, если чувствуют негатив. Это может быть скорое заболевание членов семьи, пожары или иные бедствия. Наши предки полагали, что при наличии в доме тяжелобольного человека собака воет перед его кончиной, словно оплакивая.

9. Залетевшая в дом бабочка

Залетевшее в открытое окно насекомое сулит скорое заболевание одному из членов семьи. Чтобы предотвратить беду, бабочку нельзя убивать. Ее нужно поймать как можно аккуратнее и перенести подальше от дома. В идеале ее нужно посадить на цветок. Если к вам залетела непрошеная гостья, внимательно прислушайтесь к своему организму. Не затягивайте и начните профилактические меры, чтобы избежать заболеваний.

10. Раннее поздравление с днем рождения