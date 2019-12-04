Знаки зодиака, которые рискуют встретить Новый год в одиночестве

При этом не для всех декабрь станет удачным периодом, когда можно будет вздохнуть с облегчением, подвести итоги прошедшего года и насладиться волшебными праздничными днями в кругу самых близких людей.

Нелегкие времена наступят для троих аутсайдеров этого месяца.

В декабре удача будет благоволить не всем знакам Зодиака, пишут «Белновости». Некоторые представители разных знаков зодиака окажутся в сложной ситуации, им предстоит пережить сложные времена, которые могут привести к расставанию с партнером.

Никто не может предугадать на данный момент, насколько сильно повлияют предстоящие события на жизнь трех знаков зодиака, если в декабре такие знаки Зодиака ждет разлука. Все будет зависеть оттого, насколько мудро и правильно смогут поступить представители этих знаков зодиака в той или иной сложной для них ситуации.

Близнецы

Декабрь может стать судьбоносным месяцем для представителей этого знака Зодиака. В конце года в жизни Близнецов могут произойти кардинальные перемены.

Последний месяц года приготовил для Близнецов ловушку, их ждут нешуточные испытания, которые могут привести к расставанию с близким человеком.

В начале декабря здоровье Близнецов может серьезно пошатнуться. Проблемы со здоровьем истощат организм и снизят активность. Это повлияет на деятельность Близнецов, скажется на работе. Такое положение вещей незамедлительно отразится и на финансовом состоянии и станет причиной плохого настроения, приведет к стрессу, могут произойти ссоры с людьми из вашего окружения.

В этот период, если Близнецы пустят ситуацию на самотек, то разрыва отношений с партнером избежать не получится. В этот сложный период важно реально оценивать текущую ситуацию, смотреть на проблемы как на временные трудности, которые Близнецы сумеют преодолеть.

При этом также следует принять для себя тот факт, что если отношения Близнецов в партнером исчерпали себя, то за них нет смысла бороться.

Пришло время разорвать такие связи, а декабрь станет именно тем периодом, когда это будет сделать легко.

Дева

Представители этого знака Зодиака в декабре текущего года могут столкнуться с непониманием, которое станет причиной череды конфликтов. Однако все неприятности этого месяца померкнут на фоне того, чем может «порадовать» Дев любимый человек.

Новость может не только ошарашить, но и морально «добить» Дев, стать финальным аккордом любовной истории, финалом отношений, которые утратили свою новизну и радость. Это указывает на то, что связь с партнером утеряна и пора что-то менять или расставаться с партнером. Девы в последнее время слишком много времени были заняты исключительно собой, не пытались бороться за отношения с партнером.

Если Девы в декабре не сумеют справиться с трудностями в отношениях, то не исключено, что для них Новый год станет унылым праздником. Девы могут пребывать в депрессии, их совсем не обрадует Новый год.

Овен

Новый год также может не обрадовать и Овнов. Такой поворот событий может стать неприятной неожиданностью для представителей этого знака Зодиака.

В декабре для Овнов может наступить «черная» полоса. Череда конфликтов, ссор, противостояние с близкими людьми морально раздавят Овнов, доведут их до предела. Некоторые Овны решатся на кардинальные шаги. Они захотят в одночасье все изменить, поставить точку в отношениях, убрать из своей жизни все то, что им мешает или надоело.

Партнеру Овнов такой расклад вряд ли понравится, это может стать финальным аккордом любовной связи.