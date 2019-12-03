«Ударили по лицу и кормили гнилыми яблоками». Модель из Латвии рассказала об изнанке конкурса красоты

Предложение участвовать в конкурсе красоты Miss Europe Continental Дарья получила в социальной сети Facebook - с ней связалась менеджер из Италии, которая, как предполагает сама даугавпилчанка, получает процент за каждую привлеченную участницу.

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