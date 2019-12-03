Свобода без нижнего белья: Кети Топурия обнажилась для откровенного фото

Исполнительница Кети Топурия просто обожает публиковать на своей странице в Instagram пикантные снимки со своим участием, пишет Экспресс газета.
На этот раз знаменитая солистка группы"А-студио" предстала перед подписчиками в очередном томном образе, кокетливо оголив верхнюю часть своего стройного тела. Таким образом, артистка решила прорекламировать очередной парфюмерный аромат.
Друзья, рада вам сообщить, что у YSL Beauty появился новый аромат, посвященный свободе. Он называется “Libre” и в этом названии заключена его суть! Это свобода! Что такое свобода для меня? Её не может быть в принципе, человек так или иначе всегда будет от чего-то зависеть, главное - найти внутри баланс. Свобода - это когда есть выбор! Я выбираю аромат Libre, ведь он сексуальный, яркий и балансирует на грани мужественности и женственности. Мне нравится сочетание нот цветов апельсина и лаванды! А что для вас значит свобода?,
- написала певица.
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Фолловеры красотки поспешили поделиться со звездой личным мнением, о том, чем именно для них является пресловутая свобода. "Свобода- это когда по дому без трусов ходишь", "Для меня это, финансовая независимость, и возможность быть собой всегда", - написали фанаты артистки. Правда нашлись и менее позитивно настроенные россияне... "Это хорошо, что новый аромат. А Ты? Ты почему голая? Или он так дорого стоит, что осталась без одежды?", "Все-таки нос вам классно сделали", - подытожили комментаторы.