Свобода без нижнего белья: Кети Топурия обнажилась для откровенного фото

Друзья, рада вам сообщить, что у YSL Beauty появился новый аромат, посвященный свободе. Он называется “Libre” и в этом названии заключена его суть! Это свобода! Что такое свобода для меня? Её не может быть в принципе, человек так или иначе всегда будет от чего-то зависеть, главное - найти внутри баланс. Свобода - это когда есть выбор! Я выбираю аромат Libre, ведь он сексуальный, яркий и балансирует на грани мужественности и женственности. Мне нравится сочетание нот цветов апельсина и лаванды! А что для вас значит свобода?,