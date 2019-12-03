Всеобщий антирейтинг российских ведущих, которые раздражают зрителей больше всего

Максимальное количество голосов набрал Андрей Малахов, который развлекает отечественного зрителя в эфирах передач «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!»

Когда-то Андрей был чуть ли на самым любимым и популярным ведущим, но с годами это отношение изменилось в обратную сторону, людей стали раздражать его дешевые сенсации, копание в чужом белье и скандальные сцены.

Свое мнение по поводу проведенного опроса выразила клинический психолог и психотерапевт Наталья Желудева. Она считает, что Малахов, как личность, и его программы становятся все более циничными и зрители не могут этого не чувствовать. Очень часто зрители становятся свидетелями покалеченных судеб, тяжелого горя, что заставляет людей искренне сопереживать печальные события вместе с героями передач.

Ведущий всегда находится в гуще обсуждения событий и в центре внимания зрителей, которые зачастую не могут не заметить его неискренность, излишнюю суетливость, а, порой, и цинизм, что и порождает отрицательное отношение.

Ненамного отстала от Малахова «народный» доктор Елена Малышева. По мнению психолога, тут все дело в провокациях и излишнем эпатаже, а также в поучительной манере ведущей, словно она — мать всей аудитории, которая с некоторым высокомерием учит глупых детей премудростям медицины. Ее неестественно назидательный и занудный тон уже порядком надоели зрителю.

На третьем «призовом» месте Владимир Соловьев, который в «Воскресном вечере» вещает россиянам о политических событиях и сталкивает лбами отечественных и зарубежных политологов, политических обозревателей и журналистов, представителей российской элиты, сотрудников МИДа, военных экспертов и так далее.

Наталья Желудева находит Соловьева весьма высокомерной личностью, который уверен в своей значимости, интеллекте, исключительности, тогда как окружающим еще надлежит заслужить его внимание. Психолог считает ведущего самовлюбленным человеком, возможно, это не так уж плохо, но ему не мешает научиться уважительно относиться к своим собеседникам. Немного самокритики и самоиронии тоже бы ему не помешали.