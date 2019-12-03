Вт, 3.12.2019
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Что произошло на этот раз? От Меган Маркл снова сбежала помощница

Меган Маркл и Принц Гарри.

ФОТО: GEORGE ROGERS-POOL/SIPA/GEORGE ROGERS-POOL/SIPA

Женщина решила уйти от герцогов после очередного скандала, пишет Viva.

Меган Маркл и принц Гарри вновь вынуждены искать себе личного секретаря. Ведь, по сообщениям западных СМИ, их прежняя помощница Саманта Коэн объявила о том, что уходит в отставку. Такое решения женщина приняла после того, как герцоги Сассекские оказались в центре скандала из-за перелетов на частных самолетах. Тогда на супругов обрушилась волна критики и обвинений. Якобы Меган и Гарри - лицемеры, которые лишь говорят о защите окружающей среды, а сами летают на частных самолетах.

Примечательно, что после ухода от Меган и Гарри, их экс-секретарь займется благотворительностью, которая связана с сокращением выбросов углерода, что происходит после частных перелетов.

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