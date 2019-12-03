Знакомьтесь, Джон! 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта стала мальчиком

13-летняя Шайло Джоли-Питт еще с самого детства начала ассоциировать себя с мальчиком. Однако в то время, когда многие думали, что с возрастом это пройдет, Шайло начала проходить гормональную терапию по смене пола. А на днях девочка еще больше приблизилась к исполнению своей мечты.