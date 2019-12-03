Вт, 3.12.2019
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Знакомьтесь, Джон! 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта стала мальчиком

Анджелина Джоли с детьми Шайло Нувель и Захарой Марли.

ФОТО: Andrea Staccioli/Insidefoto via www.imago-images.de/imago images/Insidefoto

Девочка готовится к важному шагу в своей жизни, передает Viva.

13-летняя Шайло Джоли-Питт еще с самого детства начала ассоциировать себя с мальчиком. Однако в то время, когда многие думали, что с возрастом это пройдет, Шайло начала проходить гормональную терапию по смене пола. А на днях девочка еще больше приблизилась к исполнению своей мечты.

Так, как сообщают западные СМИ, Шайло сделала еще один шаг на пути к смене пола - официально сменила имя. Теперь дочь голливудских звезд зовут не Шайло, а Джон.

Примечательно, что Брэд Питт уже давно рассказывал в интервью, что дочь просит называть ее Джоном, теперь же девочка официально избавилась от своего родного имени Шайло.

Анджелина Джоли с детьми.

ФОТО: KEVIN WINTER / AFP

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