Вт, 3.12.2019
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Как выглядят самые дорогие елочные игрушки в Таллинне: рассказываем, где они продаются!
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Новогодние украшения из бутика Swarovski

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Украсить Рождественскую и Новогоднюю елку - удовольствие не из дешевых. Даже по самым скромным подсчетам покупка елочных игрушек (если у вас нет запаса с прошлых лет) обойдется в весьма кругленькую сумму. Конечно, все зависит от вашего вкуса и финансового положения. Limon.ee  нашел самые дорогие елочные игрушки в Таллинне.

SHISHI ja Swarovski jõulukaunistused Tallinnas, 02.12.2019

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Магазин елочного декора Shishi не пустует. Там, наверное, самый богатый выбор игрушек. 

Предположу, что эта гипсовая голова из Shishi скрасит новогоднюю ночь одинокой женщины. Правда, цена слишком высока за молчаливого компаньона.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Елочка из Shishi. Цена видна

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Гламурные и готичные шары в Shishi стоят 30.90 евро за большой (23.90 поменьше)

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Якобы золотой жук, найденный нами в Shishi, стоит 18,70 евро

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Вот такой шарик из Shishi стоит 26,10 евро

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Самые дорогие игрушки мы нашли в бутике Swarovski в торговом центре Viru keskus. Но эти украшения стоят своих денег. 

Декорация с шарами от Swarovski будет вашей за 157 евро.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Стоимость этих милых игрушек Swarovski от 49 до 89 евро.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Шар и снежинка от Swarovski ручной работы: двух одинаковых изделий нет. Снежинка стоит 129 евро, шар 69 евро.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Хрустальная елочка дизайнера Торда Боонтже, ручная работа, лимитированная коллекция. Стоимость 299 евро.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Верхушка для елки от Swarovski стоит 119 евро

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Если вы видели елочные игрушки по более высокой цене, пишите в комментариях!

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