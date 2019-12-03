Как выглядят самые дорогие елочные игрушки в Таллинне: рассказываем, где они продаются!

Украсить Рождественскую и Новогоднюю елку - удовольствие не из дешевых. Даже по самым скромным подсчетам покупка елочных игрушек (если у вас нет запаса с прошлых лет) обойдется в весьма кругленькую сумму. Конечно, все зависит от вашего вкуса и финансового положения. Limon.ee нашел самые дорогие елочные игрушки в Таллинне.