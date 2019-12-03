Вт, 3.12.2019
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Мелания Трамп показала «дух Америки» в украшенном к Рождеству Белом доме

First Lady MELANIA TRUMP

ФОТО: Melania Trump/Twitter/ZUMAPRESS.com

В Белом доме уже начали подготовку к празднику.

Многие уже начали готовиться ко встрече Рождества. К примеру, в Белый дом на днях уже прибыла пушистая и высокая ель, которая будет украшать Голубую комнату в официальной резиденции. Повозку с елью Мелания и Дональд торжественно встречали на пороге Белого дома.

Примечательно, что каждый год с 1960-го ель для Голубой комнаты выбирается на специальном конкурсе. В этом году победу одержало фермерство в долине Махантонго в штате Пенсильвания.

Дух Америки» сияет в Белом доме! Я рада поделиться этим прекрасным образцом патриотизма со всеми и желаю, чтобы каждый ощутил красоту рождественских праздников! 

— написала она в Twitter.

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