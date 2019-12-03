Мелания Трамп показала «дух Америки» в украшенном к Рождеству Белом доме

В Белом доме уже начали подготовку к празднику.
Многие уже начали готовиться ко встрече Рождества. К примеру, в Белый дом на днях уже прибыла пушистая и высокая ель, которая будет украшать Голубую комнату в официальной резиденции. Повозку с елью Мелания и Дональд торжественно встречали на пороге Белого дома.
Примечательно, что каждый год с 1960-го ель для Голубой комнаты выбирается на специальном конкурсе. В этом году победу одержало фермерство в долине Махантонго в штате Пенсильвания.
Дух Америки» сияет в Белом доме! Я рада поделиться этим прекрасным образцом патриотизма со всеми и желаю, чтобы каждый ощутил красоту рождественских праздников!
— написала она в Twitter.