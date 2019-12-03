Мелания Трамп показала «дух Америки» в украшенном к Рождеству Белом доме

Многие уже начали готовиться ко встрече Рождества. К примеру, в Белый дом на днях уже прибыла пушистая и высокая ель, которая будет украшать Голубую комнату в официальной резиденции. Повозку с елью Мелания и Дональд торжественно встречали на пороге Белого дома.