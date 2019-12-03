Готовится сменить пол? Свежие фото Живого Кена шокировали Сеть

В прошлом году живой Кен снова рискнул жизнью, совершив опасную операцию по удалению части ребер. Причем сделал он это, ради того, чтобы добиться идеальной «женской» талии в 60 сантиметров. Странное решение, учитывая, что до этого шоумен стремился подчеркнуть свою мужественность. Но почему же он резко решил стать Барби? Вероятно, ответ кроется в его юности. Самая первая операция Родриго была связанна с уменьшением молочных желез, которые выросли из-за преобладания в его теле женских гормонов.