Готовится сменить пол? Свежие фото Живого Кена шокировали Сеть
Король всех Кенов Родриго Алвес, продолжает поражать зрителей своим внешним видом. На днях он запостил в своем Instagram фото с длинной женской прической, и накаченными губами. Шоумен пережил уже 60 операций, но есть подозрение, что скоро их количество перевалит за сотню, так как он решил совершить трансгендерный переход. Откуда такая уверенность? Сейчас объясним.
В прошлом году живой Кен снова рискнул жизнью, совершив опасную операцию по удалению части ребер. Причем сделал он это, ради того, чтобы добиться идеальной «женской» талии в 60 сантиметров. Странное решение, учитывая, что до этого шоумен стремился подчеркнуть свою мужественность. Но почему же он резко решил стать Барби? Вероятно, ответ кроется в его юности. Самая первая операция Родриго была связанна с уменьшением молочных желез, которые выросли из-за преобладания в его теле женских гормонов.
Возможно, сейчас Родриго осознал ошибку, и решил все-таки «превратиться» в женщину, как когда-то его тело пыталось сделать. Спустя года он осознал, что женское тело – именно то, чего ему не хватало все эти годы. Однако он встал на «опасную дорожку», так как операции по перемене пола невероятно сложные и опасны для здоровья.
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