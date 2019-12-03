«Очень тяжело»: Виктор Рыбин рассказал о состоянии заболевшей раком Заворотнюк

Известный певец, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин прокомментировал ситуацию вокруг актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк.
Напомним, что в прошлом году Рыбин и его жена, певица Наталья Сенчукова заявили о том, что они оба страдают от базально-клеточного рака кожи. В результате им пришлось пройти курс лечения, состоящий из 13 сеансов лучевой терапии, после чего болезнь отступила.
«Перед нашим венчанием мы с Наташей оказались в небольшом деревянном храме на коллективной молитве, и это произвело на меня огромное впечатление. Вот и к нашей проблеме никто не остался безучастным. Были, конечно, люди, которые думали, что мы на раке пиаримся, но в основном народ отнесся с пониманием. И люди, мне кажется, нас просто отмолили. Столько теплого всего было, такая невероятная поддержка! Ну и врачи, конечно, сделали свое дело – сегодня у нас болезнь в состоянии ремиссии», - заявил Виктор Рыбин в интервью изданию «Дни.ру».
«Там дело куда более серьезное и сложное. Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело. Нам всем надо всем молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности – это их личное дело. Мы сами не утаивали диагноз только потому, что хотели предупредить людей и попросить не повторять наших ошибок», - сказал певец.