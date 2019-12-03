«Очень тяжело»: Виктор Рыбин рассказал о состоянии заболевшей раком Заворотнюк

Напомним, что в прошлом году Рыбин и его жена, певица Наталья Сенчукова заявили о том, что они оба страдают от базально-клеточного рака кожи. В результате им пришлось пройти курс лечения, состоящий из 13 сеансов лучевой терапии, после чего болезнь отступила.

«Перед нашим венчанием мы с Наташей оказались в небольшом деревянном храме на коллективной молитве, и это произвело на меня огромное впечатление. Вот и к нашей проблеме никто не остался безучастным. Были, конечно, люди, которые думали, что мы на раке пиаримся, но в основном народ отнесся с пониманием. И люди, мне кажется, нас просто отмолили. Столько теплого всего было, такая невероятная поддержка! Ну и врачи, конечно, сделали свое дело – сегодня у нас болезнь в состоянии ремиссии», - заявил Виктор Рыбин в интервью изданию «Дни.ру».

На фоне открытости Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, корреспондент поинтересовался, почему родные Анастасии Заворотнюк скрывают информацию о здоровье знаменитости.