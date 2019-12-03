«Нужны одинокие и грустные дядьки»: Настя Рыбка рассказала о тонкостях эскорта

Она отметила, что в эскорте красивые девушки "не задерживаются" из-за того, что их быстро забирают на содержание богатые люди. При этом сама она также намеревается найти себе мужчину, который будет ее обеспечивать.

"Найду себе мужика, буду на содержании. У меня будет мужчина, который будет со мной встречаться какое-то количество дней в неделю. Чтобы выйти замуж в этой стране [ОАЭ], нужно сменить религию. А я не хотела бы. Хотя паранджу я бы надела с удовольствием, с возможностью ее снять", - заявила Настя в откровенном интервью на платформе PREMIER.

По словам девушки, она впервые начала заниматься проституцией в 2015 году. Живя в Белоруссии она поняла, что устала "торговать "Вискасом" и захотела жить красиво. Например, ей захотелось iPhone, который она не могла себе позволить на доход в 200 долларов. Именно в этот период произошел ее "первый раз". По словам Рыбки, она отправилась к клиенту с волнением, но в итоге первый опыт ей даже понравился.

После такого Рыбка не захотела возвращаться к порядочной жизни.

"Ты смотришь на картинки "ВКонтакте", где девушки выходят красиво из бассейна, и думаешь: "Ну почему это не я? Я же тоже так могу!"... Я видела море один раз в Одессе, и все! А тут океан, реальный, настоящий! И когда ты в Бобруйске и понимаешь, что тебе никто не может помочь… Вот я и океан - это просто две вселенные, и я хотела, чтобы эти вселенные сошлись", - заявила она.

Настя Рыбка живет сейчас в Дубае. По ее словам, здесь мужчине ничего не стоит потратить на понравившуюся ему девушку 10 тысяч долларов.

"Все богатенькие и щедрые. Мне нужны эти одинокие и грустные дядьки, которые рядом со мной перестанут быть одинокими и грустными", - заявила эскортница.