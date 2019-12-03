«Нужны одинокие и грустные дядьки»: Настя Рыбка рассказала о тонкостях эскорта

По словам скандально известной девушки, она занялась эскортом в 2015 году.
Скандально известная героиня одного из расследований оппозиционера Алексея Навального эскортница Настя Рыбка рассказала о том, как пришла в этот бизнес, и каковы особенности такой деятельности.
Она отметила, что в эскорте красивые девушки "не задерживаются" из-за того, что их быстро забирают на содержание богатые люди. При этом сама она также намеревается найти себе мужчину, который будет ее обеспечивать.
"Найду себе мужика, буду на содержании. У меня будет мужчина, который будет со мной встречаться какое-то количество дней в неделю. Чтобы выйти замуж в этой стране [ОАЭ], нужно сменить религию. А я не хотела бы. Хотя паранджу я бы надела с удовольствием, с возможностью ее снять", - заявила Настя в откровенном интервью на платформе PREMIER.
После такого Рыбка не захотела возвращаться к порядочной жизни.
"Ты смотришь на картинки "ВКонтакте", где девушки выходят красиво из бассейна, и думаешь: "Ну почему это не я? Я же тоже так могу!"... Я видела море один раз в Одессе, и все! А тут океан, реальный, настоящий! И когда ты в Бобруйске и понимаешь, что тебе никто не может помочь… Вот я и океан - это просто две вселенные, и я хотела, чтобы эти вселенные сошлись", - заявила она.
Настя Рыбка живет сейчас в Дубае. По ее словам, здесь мужчине ничего не стоит потратить на понравившуюся ему девушку 10 тысяч долларов.
"Все богатенькие и щедрые. Мне нужны эти одинокие и грустные дядьки, которые рядом со мной перестанут быть одинокими и грустными", - заявила эскортница.