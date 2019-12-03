Ой, папа шика дал! Читайте, сколько Филипп Киркоров потратил на день рождения дочери в восточном стиле

Певец потратил на детский праздник, по самым скромным меркам, около миллиона рублей (примерно 14 100 евро). На дне рождения Аллы-Виктории присутствовал почти весь цвет российского шоу-бизнеса. Среди гостей были замечены Тимати, с которым Филипп Бедросович недавно помирился после публичной ссоры, Анастасия Решетова, Игорь Николаев с женой, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Яна Рудковская, Катя Лель, Александр Ревва — он посвятил юной имениннице несколько композиций — и многие другие.

К слову, звезды поздравили виновницу торжества и в социальной сети. «Вероничка поздравляет Аллу-Викторию с днем рождения, и это очень трогательно и забавно: в два раза младше и в два раза меньше, а взгляд — глаза в глаза!» — отметил Николаев.

К поздравлениям присоединился и Николай Басков.