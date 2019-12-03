Любовница Евгения Петросяна тратит почти две тысячи евро в день

Журналисты, наблюдая за Татьяной, выяснили, что та ни в чем не нуждается. За годы работы у Петросяна она смогла накопить немало денег. Так, у Татьяны есть две квартиры в Москве, коллекция дорогих аксессуаров и украшений. Она часто показывает подписчикам свои наряды, которые, как правило, представлены дорогими брендами. Например, недавний «лук» помощницы юмориста в зеленом пальто обошелся ей почти в 1 300 евро, так как несколько вещей были приобретены у российского дизайнера Алены Ахмадуллиной, а носки и шапка — в магазинах масс-маркета.

Папарацци также выяснили, что обедать Брухунова предпочитает в гостинице «Националь» и ресторане Dr. Живаго и тратит около 70 евро. Что касается шопинга, то Татьяна предпочитает прогуливаться, совершая покупки, по ГУМу и ЦУМу. В среднем, в день она тратит около 2 000 евро.

Татьяна любит проводить время в театрах и на выставках, но туда ее чаще всего приглашают бесплатно. Общественным транспортом девушка пользуется редко, предпочитая такси. Ее ничуть не смущает, что многие активно обсуждают ее в социальных сетях.

«Твоя жизнь напоказ! Тебя обсуждают в Сети, распускают сплетни. Как ты к этому относишься?» — такие вопросы приходят с завидным постоянством, поэтому я и решила ответить на один из них здесь. Я к этому никак не отношусь! Обсуждения, сплетни рождаются от безделья, а у меня нет времени и желания на то, чтобы интересоваться этим. Я живу полной жизнью и счастлива! Так какое мне дело до людей, которым в радость обсудить меня? Никакого! Разве что пожалеть стоит! Хотя нет! Не стоит!» — так написала Брухунова в личном блоге.

Осенью этого года Татьяна ездила с Петросяном в Париж. Юморист и его муза на славу погуляли в городе мечты. Брухунова начинала день в кондитерской Laduree, где тратила более 28 евро. В эту знаменательную поездку помощница Евгения Вагановича стала обладательницей именных духов и украшения от Tiffany & Co, а также посетила известное кабаре «Мулен Руж».