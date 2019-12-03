Тимур Батрутдинов: «В сексе я все перепробовал»

41-летний Тимур Батрутдинов признается, что за всю жизнь познакомил родителей только с одной девушкой, причем еще в студенческие годы. Тогда юный артист не мог похвастаться известностью и внушительными гонорарами, поэтому возлюбленная быстро нашла ему замену. «Девушка не была готова превозмогать со мной все тяготы становления. Не оказалась она невестой рядового, которого сделает генералом, а сама уже была генеральшей. В общем, я не подходил», — рассказывал он в YouTube-шоу «А поговорить?».

Все изменилось с появлением в жизни Comedy Club, этот проект мгновенно превратил Тимура в звезду. Став популярным, он без раздумий бросился в объятия поклонниц. «Открылся женский портал, — вспоминает шоумен. — Появилось желание перетоптать всю Россию. Всех девушек хотел-любил. Все это вылилось в единый коллективный разум, и я любил всех вместе. Просто в каждом городе у этой любви было свое лицо».

По словам Батрутдинова, это был период безудержных экспериментов в постели. Артист мог одновременно встречаться с несколькими пассиями, которые не подозревали о существовании соперниц. Однако со временем он устал растрачивать себя на мимолетные романы.

«Я хочу найти ту единственную, которая заменит всех остальных. Должно откликнуться что-то в сердце, это не математическое, не набор каких-то качеств, которыми должна обладать девушка, — уверяет щоумен. — Я уже все перепробовал: блондинка, брюнетка, учительница, постарше, помладше… Вот такие анкетные данные не срабатывают. Здесь все на уровне химии. Но я слишком часто влюбляюсь, и чувства быстро сгорают».

При этом Тимур отмечает, что знакомство с внушительным количеством женщин только укрепило бы его семейный союз. «У меня было три девушки за один раз. Это не сложно. Мне всегда помогают природная гуттаперчивость и знание нужных точек. Это только с опытом может прийти. Так что моей супруге в плане опытного сексуального партнера повезло», — похвастался ведущий, пишет «Стархит».

Впрочем, помимо любовных побед у резидента Comedy Club были и разочарования. Батрутдинов рассказал, что нередко девушки пользуются своим положением, чтобы вытянуть крупные суммы из его кармана. Однажды всего на третий день знакомства пассия потребовала у шоумена более 1 000 евро якобы погасить долг. А девушка, к которой он питал серьезные чувства, и вовсе оказалась работницей секс-индустрии. «Лечу на корпоратив к олигархам. Тогда у них было такое развлечение: гора запрещенных веществ и самолет с эскортницами. Забегает эта толпа девочек, а среди них — она. У меня, конечно, все обвалилось под ногами», — с горечью вспоминал артист.

Не задались отношения и с победительницей «Холостяка» Дарьей Кананухиной. После завершения проекта ведущий понял, что девушку интересовал не он, а возможность стать известной. «Был момент, который меня всколыхнул, — делился он. — На одном из свиданий она сфоткалась, увидел этот снимок в ее Instagram: «Вот мы провели свидание с Тимуром, а что было дальше вас не касается...» Я понял, что шоу продолжается».