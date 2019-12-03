Затмение на шесть дней в декабре 2019 года: как оно повлияет на нашу жизнь

Как известно, Солнце хоть и является спокойной звездой, на нем время от времени происходят сильнейшие вспышки. Именно они приводят к появлению магнитных бурь. Ученые полагают, что 19 числа произойдет одна из таких вспышек, но только очень мощная. Метеочувствительным людям потребуется следовать советам народной медицины. Они помогут сохранить хорошее самочувствие.

Предположения экспертов

Есть мнение, что 19 декабря мощный солнечный ветер достигнет нашей планеты. Некоторые эксперты утверждают, что это будет мощнейший выброс энергии за последние 250 лет.

Тем не менее специалисты NASA уже успели опровергнуть эту информацию, заявив, что перебоев в сети не будет. Никакого затмения из-за вспышки не случится, потому что это просто невозможно. Однако могут быть проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей и даже у тех, кто не отличается этой особенностью. Укрепить здоровье помогут эффективные способы, с которыми вас уже знакомили эксперты сайта dailyhoro.ru.

Также у этого мощнейшего выброса энергии со стороны Солнца будут и приятные стороны. Если расчеты ученых верны, и мощность солнечного ветра будет действительно высокой, то за полярным кругом жителей ожидают красивейшие вспышки на ночном небе — полярные сияния. Вполне возможно, что их можно будет увидеть и в средней полосе, ведь такое уже случалось, причем сравнительно недавно.

Затмение в декабре

Затмение всё же будет, но более привычное. 26 декабря астрологи называют днем полного кольцевого солнечного затмения. Из-за него на Земле тоже не будет тени, потому что Луна окажется полностью внутри солнечного диска из-за большого удаления от нашей планеты.