Британские медики рассказали, как по пальцам быстро выявить рак

По сведениям The Sun, врачи порекомендовали приложить друг к другу два указательных пальца рук. По их словам, между кутикулами должно быть небольшое расстояние в виде слегка вытянутого ромба. Если же условный ромб не получается, то специалисты рекомендуют пройти обследование в больнице.

Медики отмечают, что такой тест в 35% случаев указывает на наличие опухоли, так как у тех, кто страдает онкологическим заболеванием, основание ногтя может становиться мягким, а кожа у ногтевого ложа начинает блестеть. Сама ногтевая пластина слегка изгибается, а фаланга утолщается из-за скопления жидкости на кончиках пальцев.