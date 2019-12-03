Астролог Глоба назвала пять знаков Зодиака, которых ожидает удача 3 декабря

По ее словам, у Тельцов 3 декабря 2019 года удачно складываются дела. Вам помогают друзья, с которыми вы вместе решаете какие-то планы. Удача ждет вас в любви и творчестве. Тамара Глоба отмечает, что вам идут навстречу другие люди. При этом она порекомендовала отказаться в этот день от бесполезных споров.

У Львов творческие планы, а также деловые встречи и их результаты будут на высоте. Постарайтесь сегодня уделить внимание своим близким, и тогда энергетика дня подействует на вас наиболее благоприятно.

Больше времени для семьи Тамара Глоба рекомендует посвятить и Девам. Этот день будет насыщен удачными моментами, но лишь при условии, что вас поддерживают близкие. Не спорьте сегодня ни с кем, будьте в гармонии с миром.

Скорпионам астролог сегодня рекомендует для подпитывания удачи и прекрасного расположения духа получить яркие эмоции, например, посетить какое-то мероприятие или заняться творчеством. Поиграйте с детьми, смело езжайте в командировку, если таковая предполагается. Семейные дела будут складываться удачно.