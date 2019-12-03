Вт, 3.12.2019
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Можно и так! Мужчина надел платье и попал на обложку женского журнала впервые за 35 лет

Джонатан Ван Несс

ФОТО: Instagram

Американский стилист и парикмахер Джонатан Ван Несс сфотографировался для обложки британской версии модного женского журнала Cosmopolitan. Снимок опубликован в официальном Instagram-аккаунте издания.

На фотографии 32-летний бородатый мужчина позирует, сидя на полу в платье персикового оттенка от американского дизайнера Кристиана Сириано и держа руку на волосах. Его образ дополнен белыми кроссовками с черными вставками Nike и носками с красной и черной полосками.

«Да, мы это сделали!» — подписали публикацию администраторы аккаунта Cosmopolitan UK.

Автором съемки выступила британская фото-художница Рэйчел Смит, ранее неоднократно снимавшая знаменитостей для обложек Glamour, Elle и Women's Health. Стилистом стала фэшн-директор Cosmopolitan UK Эми Баннерман.

Таким образом, Джонатан Ван Несс стал первым мужчиной, который попал на обложку Cosmopolitan UK за последние 35 лет. До этого, в 1984 году, для декабрьской обложки снялся британский певец и композитор Бой Джордж. Музыкант позировал с ярким макияжем и укладкой с химической завивкой. На его руках были темные атласные перчатки, а в ушах — массивные серьги.

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