Можно и так! Мужчина надел платье и попал на обложку женского журнала впервые за 35 лет

На фотографии 32-летний бородатый мужчина позирует, сидя на полу в платье персикового оттенка от американского дизайнера Кристиана Сириано и держа руку на волосах. Его образ дополнен белыми кроссовками с черными вставками Nike и носками с красной и черной полосками.

Таким образом, Джонатан Ван Несс стал первым мужчиной, который попал на обложку Cosmopolitan UK за последние 35 лет. До этого, в 1984 году, для декабрьской обложки снялся британский певец и композитор Бой Джордж. Музыкант позировал с ярким макияжем и укладкой с химической завивкой. На его руках были темные атласные перчатки, а в ушах — массивные серьги.