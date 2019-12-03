Счастливы врозь. Правила хорошего и красивого развода

Как развестись хорошо и красиво — так, чтобы люди, глядя на вашу безукоризненную разлуку, плакали от восторга.
Всем известно, что девушки обычно хотят замуж. Куда меньше внимания обращает на себя тот факт, что из «замужа» они тоже обычно хотят куда энергичнее, чем наш пол: из четырех разводов три инициируются женами. Видимо, так у женщин на роду написано — быть инициаторами любых матримониальных новаций. Мы вот в этом плане консервативнее будем: состояние брака покидаем столь же медленно и неуверенно, как некогда прощались с холостяцкой жизнью.
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