Счастливы врозь. Правила хорошего и красивого развода

Всем известно, что девушки обычно хотят замуж. Куда меньше внимания обращает на себя тот факт, что из «замужа» они тоже обычно хотят куда энергичнее, чем наш пол: из четырех разводов три инициируются женами. Видимо, так у женщин на роду написано — быть инициаторами любых матримониальных новаций. Мы вот в этом плане консервативнее будем: состояние брака покидаем столь же медленно и неуверенно, как некогда прощались с холостяцкой жизнью.