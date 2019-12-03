Наталья Андрейченко рассказала, как ее изнасиловали несколько мужчин

В студии передачи «Привет, Андрей!» Наталья Андрейченко встретилась с первым мужем Максимом Дунаевским и рассказала о жизни с режиссером Максимилианом Шеллом. Артистка очень рада, что у нее есть сын и дочь от двух браков. Но также она вспомнила и о том, что ей пришлось пережить в 19 лет. Об этом страшном эпизоде артистка почти никому не рассказывала. Как оказалось, ее изнасиловали, когда она была студенткой ВГИКА.

По словам советской Мэри Поппинс, после репетиции она покинула вуз в районе девяти часов вечера и пошла пешком по улице. Актриса села в такси, чтобы добраться до дома. Уже тогда она почувствовала неладное. Женщина отметила, что водитель ее обнял, а потом заблокировал стекла и двери в машине.

«Я беру и правой ногой изо всех сил бью в лобовое стекло. Я его разбила. Как это могло случиться? Только это заставило его от меня отпрянуть, и я выскочила, побежала по заснеженной дороге», — поделилась Наталья Эдуардовна.

Однако на этом история не закончилась. Вскоре актриса увидела кладбище и силуэты двух людей. «Я, как наивная девочка, бегу за помощью. Они молодые, у них были огромные ножи», — отметила Андрейченко. По словам звезды, эти мужчины защитили ее от водителя-насильника. «И я осталась с ними. Мы пошли по этой дороге, а дальше я, конечно, мало что помню», — сказала артистка. Спасители оказались плохими людьми.

«Удар был очень сильный мне по голове и я упала. Я очень сильно дралась, боролась за достоинство. В меня стреляли, руку мне отрезали. До сих пор огромный шрам. Это было очень больно, даже потеряла сознание на некоторое время», — рассказала она.

Андрейченко отметила, что проезжающая машина спугнула мужчин и «остановила процесс». Находясь в шоковом состоянии она попросила своих обидчиков вывести ее к шоссе. «Они бросили меня рядом с шоссе и убежали. Я ползла к избушке», — добавила актриса. Там был старик, сторож. Он налил окровавленной и замученной девушке стакан водки и полез целоваться. «Дальше я не помню. Я очнулась уже в больнице», — заключила артистка.