Вт, 3.12.2019
Галерея: в Таллинне с аншлагом прошел юбилейный концерт «Наутилус Помпилиус» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Градус отчаяния зашкаливает: Лолита в купальнике натерла обнаженную грудь
Горячее видео!

Лолита Милявская

ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Певица Лолита Милявская показал подписчикам откровенное видео, на котором она в одном купальнике натирает бюст кремом. Видео она поделилась в своем Instagram. 

На видео певица тестирует косметические средства - ампулу и туалетную воду. Для лучшего эффекта Лолита одела откровенное боди с очень глубоким декольте. «Приятный аромат, для брюнеток точно подойдет — в нем есть два »с« — сила и секс. Только не переборщите», - заявила Лолита, пишут vesti.ua. 

Фанаты похвалили фигуру певицы, заявив, что у нее шикарное тело. «Всем бы выглядеть так после 50-ти», «Вы просто космос», «При муже были бабушкой, а после развода расчехлились и снова секси-девушка», «Уж совсем без комплексов», - писали поклонники. 

 

НАВЕРХ