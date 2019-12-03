Градус отчаяния зашкаливает: Лолита в купальнике натерла обнаженную грудь

На видео певица тестирует косметические средства - ампулу и туалетную воду. Для лучшего эффекта Лолита одела откровенное боди с очень глубоким декольте. «Приятный аромат, для брюнеток точно подойдет — в нем есть два »с« — сила и секс. Только не переборщите», - заявила Лолита, пишут vesti.ua.

Фанаты похвалили фигуру певицы, заявив, что у нее шикарное тело. «Всем бы выглядеть так после 50-ти», «Вы просто космос», «При муже были бабушкой, а после развода расчехлились и снова секси-девушка», «Уж совсем без комплексов», - писали поклонники.