Гороскоп на 3 декабря: против Дев готовится интрига, а Рыбам захочется попутешествовать

Овен

Ваше новое знакомство может перерасти в плодотворные и длительные отношения, которым вы будете рады.

Телец

Если вы остановитесь на решении какой-то одной задачи, не отвлекаясь по сторонам, то сможете отсечь второстепенные проблемы.

Близнецы

Вам попадет информация, которая окажется полезной для вашего бизнеса. Используйте свое обаяние для достижения целей.

Рак

В этот день постарайтесь побыстрее решить насущные задачи, чтобы найти время для полноценного отдыха.

Лев

От вашего внимания зависит успех всего коллектива. Не стоит надеяться на свою память, лучше все записывайте.

Дева

Этот день подходит для новых знакомств и полезного общения. За вашей спиной готовится какая-то интрига.

Весы

Вы сможете легко освоить знания, которые впоследствии пригодятся в работе. Берегите позвоночник и не носите тяжестей.

Скорпион

Постарайтесь в этот день быстро соображать и принимать решения. Не расходуйте время на пустяки.

Стрелец

Вам сопутствует удача, и вы легко справитесь с поставленными задачами и планами. Близкий человек готовит вам сюрприз.

Козерог

Вы обойдете своих конкурентов и получите заслуженные бонусы. Потратьте их с умом или отложите на потом, советует «Сегодня».

Водолей

В этот день вам не стоит злиться и эмоционировать. Лучше позвольте себе какие-то подарки и приятные мелочи.

Рыбы