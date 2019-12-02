Самого известного блогера в мире ограбили

Грабители вынесли из его дома почти 90% всех дорогих вещей, включая ювелирные изделия и коллекционные предметы, передает Life.
Дом одного из самых популярных YouTube-блогеров — Феликса Чельберга, известного под псевдонимом PewDiePie, — ограбили. Об этом в социальной сети Instagram сообщила его жена Марция Чельберг Бизоньин.
По словам девушки, злоумышленники вломились в их дом, пока там никого не было. Неизвестные вынесли почти все дорогие вещи, включая драгоценности и коллекционные предметы, которые Марция собирала в течение многих лет.
Также она добавила, что сейчас находится в состоянии шока и не может поверить в случившееся. Марция отметила, что вместе они с мужем не предполагают, кто их мог ограбить. Также на данный момент неизвестно, знали ли грабители, что проникли в дом PewDiePie.
Напомним, PewDiePie — известный шведский блогер, чье количество подписчиков насчитывает более 102 миллионов человек. Молодой человек получил известность благодаря тому, что записывал обзоры видеоигр, со временем его контент стал более разнообразным, в частности, он начал вести и тревел-блог.
Его жена Марция также видеоблогер. Основной направленностью ее канала является мода, стиль и красота. Сейчас у нее более семи миллионов фолловеров.