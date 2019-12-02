«Пристрелят еще до инаугурации»: Галкин на концерте в Кремле высказался о политических амбициях

По словам присутствовавшей на московском выступлении зрительницы Елены Рыковцевой, новый спич Галкина не был таким острым, как в Новосибирске. «Конечно, все это близко не стояло по остроте с новосибирским выступлением, но с другой стороны не мог же он повторять репризы, которые за эти пару месяцев страна уже выучила наизусть, а новый монолог про «Путин, уходи» так быстро придумать сложно», - написала она в Facebook.

Она отметила, что Галкин заявил об отсутствии у него политических амбиций.

«Я стал неожиданно известен благодаря тому, что одна женщина из Новосибирска сняла мой концерт и выложила его... Я стал действительно известным. Раньше тебя мог прославить «Первый канал», а теперь простая Лариса Шестакова из Новосибирска. Она сняла, выложила - тут же сотни просмотров на YouTube (на самом деле, 5 млн просмотров - прим.ред.), сотни статей, тысячи комментариев: «Максим, Вы еще такой молодой... Зачем Вам это? Вам ведь еще жить и жить...» или «Мы Вас поддерживаем, мы за Вас проголосуем», - говорит артист со сцены.

Он заявил, что в России за него готовы проголосовать, хотя он еще никуда не выдвинулся.

«Приятно, что наши люди еще верят, что они что-то решают на выборах, несмотря ни на что. Это доказывает, что демократия у нас проросла в обществе. Конечно же, после этого посыпались комментарии... Я честно ответил, что не собираюсь быть президентом России... Я понимаю, почему такая реакция... С тех пор как выбрали Зеленского, наша власть на меня совершенно по-другому на меня стала смотреть. Одновременно с восхищением и потенциальным подозрением. Некоторые губернаторы стали подходить, заново знакомиться, на всякий случай», - признается юморист.

Пользуясь случаем, со сцены Кремлевского дворца он объявил, что не собирается становиться президентом. «Я хочу заявить, пользуясь тем, что я все-таки добрался до этого дворца (Кремля), торжественно пообещать, что я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации! Поэтому я хочу заявить, что все, что я говорю на концерте - это все хиханьки-хаханьки!» - сказал артист.