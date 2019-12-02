Сильно набрала в весе: последние новости о тяжелобольной Заворотнюк потрясли фанатов

Российские СМИ обсуждают ситуацию вокруг тяжелобольной актрисы, звезды сериала «Моя прекрасная няня». По последним данным, знаменитость идет на поправку, но переживает последствия лечения от опасной болезни, сообщает Topnews.
«Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму. Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток. Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление», - рассказал друг фигуриста Петра Чернышева изданию «Комсомольская правда».
Он отметил, что раньше Заворотнюк была лежачей больной, а сейчас она самостоятельно ходит, хорошо слышит, разговаривает и ест с аппетитом.
По словам источника, за последнее время на фоне лечения Анастасия Заворотнюк сильно набрала вес, но сейчас лишние килограммы начинают уходить. Собеседник также отметил, что медики разрешили Анастасие Заворотнюк видеться с младшей дочерью - годовалой Милой. «Петя стал приносить Милочку к ней в реабилитационный центр, чтобы они повидались, поиграли. Мила - ей в октябре исполнился годик - узнала маму, протянула к ней ручки», - заявил он.