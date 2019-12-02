Сильно набрала в весе: последние новости о тяжелобольной Заворотнюк потрясли фанатов

«Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму. Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток. Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление», - рассказал друг фигуриста Петра Чернышева изданию «Комсомольская правда».