Как похожи! После смены имиджа Алсу сравнили с Ким Кардашьян

Не так давно Алсу удивила поклонников неожиданной сменой имиджа — после многих лет с длинными волосами певица решилась на стрижку. И какую! Алсу сразу распрощалась с большой длиной, обрезав волосы по плечи. В сети сошлись во мнении, что новая прическа идет артистке, а позже стали замечать, что теперь она очень похожа на... Ким Кардашьян! Сравнив фото Алсу со снимками Ким периода, когда она тоже носила каре, в интернете отметили, что они очень похожи, пишет Viva.