Пн, 2.12.2019
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Как похожи! После смены имиджа Алсу сравнили с Ким Кардашьян
ФОТО!

Певица Алсу.

ФОТО: Sergei Savostyanov / Sergei Savostyanov/TASS

В сети активно сравнивают Алсу с Ким Кардашьян. В чем причина?

Не так давно Алсу удивила поклонников неожиданной сменой имиджа — после многих лет с длинными волосами певица решилась на стрижку. И какую! Алсу сразу распрощалась с большой длиной, обрезав волосы по плечи. В сети сошлись во мнении, что новая прическа идет артистке, а позже стали замечать, что теперь она очень похожа на... Ким Кардашьян! Сравнив фото Алсу со снимками Ким периода, когда она тоже носила каре, в интернете отметили, что они очень похожи, пишет Viva

Мы тоже решили сравнить певицу и светскую диву, отыскав фото Ким с каре. Как считаете, похожи ли знаменитости? 

Ким Кардашьян Вест.

ФОТО: DDNY/Broadimage/DDNY/Broadimage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А так?🙃 @albina_trocenko @ksenya_levkovskaya #героилюбимыхроманов

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