ТОП-6 всемирно известных звезд, чьи концерты в этом году сотрясли всю Эстонию

Портал Limon.ee предлагает вспомнить, кто из известных во всем мире звезд посетил Эстонию в 2019 году.

Bon Jovi

2 июня на таллиннском Певческом поле состоялся концерт легендарной американской рок-группы Bon Jovi. Под открытым небом собралось более 40 000 человек!

Bon Jovi в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Sting

Британский рок-музыкант выступил в столичном Saku Suurhall вечером 12 июня. Sting собрал полный зал почитателей своей музыки.

Sting в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

LP

Американская певица итальянского происхождения Лаура Перголицци выступила с концертом на открытой площадке территории Епископского замка в Хаапсалу 3 июля.

LP ФОТО: MPIFS/Capital Pictures/MPIFS/Capital Pictures

Metallica

18 июля позади Эстонского национального музея в Тарту собрались почти 60 000 человек, чтобы послушать легендарную группу Metallica. Это был самый крупный концерт за всю историю города.

Metallica в Тарту ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Андреа Бочелли

Оперный певец Андреа Бочелли, которого обожает весь мир, 20 августа выступил на Певческом поле в Таллинне.

Андреа Бочелли в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сара Брайтман

Сара Брайтман, являющаяся символом разрушения границ классической и популярной музыки, в рамках своего нового мирового турне 2 ноября выступила в Saku Suurhall.

Сара Брайтман в Таллинне ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp