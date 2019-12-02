ТОП-6 всемирно известных звезд, чьи концерты в этом году сотрясли всю Эстонию

В 2019 году в Эстонии прошло несколько крупных выступлений всемирно известных групп и исполнителей. Давайте вспомним самые крупные концерты уходящего года.
Портал Limon.ee предлагает вспомнить, кто из известных во всем мире звезд посетил Эстонию в 2019 году.
Bon Jovi
2 июня на таллиннском Певческом поле состоялся концерт легендарной американской рок-группы Bon Jovi. Под открытым небом собралось более 40 000 человек!
Sting
Британский рок-музыкант выступил в столичном Saku Suurhall вечером 12 июня. Sting собрал полный зал почитателей своей музыки.
LP
Американская певица итальянского происхождения Лаура Перголицци выступила с концертом на открытой площадке территории Епископского замка в Хаапсалу 3 июля.
Metallica
18 июля позади Эстонского национального музея в Тарту собрались почти 60 000 человек, чтобы послушать легендарную группу Metallica. Это был самый крупный концерт за всю историю города.
Андреа Бочелли
Оперный певец Андреа Бочелли, которого обожает весь мир, 20 августа выступил на Певческом поле в Таллинне.
Сара Брайтман
Сара Брайтман, являющаяся символом разрушения границ классической и популярной музыки, в рамках своего нового мирового турне 2 ноября выступила в Saku Suurhall.
А уже в следующем году в Таллинн приедут такие звезды с мировым именем, как Брайан Адамс, Лара Фабиан и группа Rammstein.