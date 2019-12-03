Пять самых опасных дней в декабре 2019 года

В трудные дни вам на помощь могут прийти ритуалы на удачу. Стремитесь к позитивному и оптимистичному взгляду на мир, а также окружайте себя людьми, которые в вас верят. И тогда неприятности обойдут вас стороной.

3 декабря — день перепадов настроения

Растущая Луна, пребывающая в Рыбах, — время перепадов настроения, потому что активность Луны не сочетается со стихией Воды, которая спокойна и размеренна. В этот день многим людям придется бороться со своими внутренними страхами, переживаниями. Как только покажется, что жизнь заиграла оптимизмом, всё снова разрушится.

Самое главное в такие дни — это не надеяться на простой русский «авось». Прогнозировать что-то на 3 декабря крайне непросто, потому что может пропасть энтузиазм, желание работать и идти вперед. Возможны внеплановые изменения, провокации со стороны недоброжелателей. Лучший совет на этот непростой вторник — будьте предельно осторожными.

9 декабря — день финансовой осторожности

Во-первых, 9 числа растущая и активная Луна будет в знаке Тельца, что само по себе является не самым лучшим сочетанием для дел, работы, принятия важных решений, дорогостоящих приобретений, начала новых проектов. Дополнит негативную картину тот факт, что это понедельник — самый неприятный день недели, в который люди часто еще не настроены на продуктивный труд.

Вторая проблема — переход Меркурия в знак Стрельца с последующей потерей созидательной энергии. Меркурий является планетой успеха, денег, деловых связей и мотивации. Всё это 9 числа придет в упадок. Заниматься какими-то новыми делами на работе не стоит. Также деструктивный Меркурий влияет на продуктивность людей творческих профессий.

15 декабря — период беспокойства и срыва планов

В этот день произойдет сильнейший диссонанс между спокойной уравновешенной энергетикой Луны и мощной энергией стихии Огня, представленной созвездием Льва. Люди в такое время эмоционально нестабильны, постоянно ищут повод для переживаний и расстройств, а также для всепоглощающей ревности. Эффективные заговоры помогут в борьбе с этим ужасным чувством.

Что до событий в целом, то астрологи отмечают повышенную вероятность срыва планов. Лучше не намечать на этот день важных дел, от которых может зависеть будущее. Тут на помощь придет тот факт, что это воскресенье. Лучше полностью посвятить себя отдыху, релаксации, побыть дома и никуда не выходить.

21 декабря — время конфронтаций

Убывающая Луна испытает колебания в Весах. Стихия Воздуха заставляет людей действовать легкомысленно, а убывающая Луна пытается, наоборот, сделать нас более ответственными. Из-за этого будет крайне трудно приходить ко внутреннему равновесию и сохранять спокойствие даже в привычных ситуациях. Астрологи рекомендуют в этот день не принимать важных решений, но если выбора не будет, лучше полагаться на голос сердца.

Второй важный момент — секстиль Луны с Солнцем. Такой аспект повысит эмоциональный фон людей, заставит их более негативно реагировать на неприятные новости и более импульсивно общаться. Это приведет к конфронтациям с окружающими. Велика вероятность поругаться с кем-нибудь на улице, в общественном транспорте, дома или на работе. Если кто-то будет вас провоцировать, лучше не отвечать негативом на негатив.

26 декабря — день кольцевого затмения Солнца

Это самый опасный день конца 2019 года. Кольцевое затмение означает, что Луна как бы находится внутри Солнца в этот момент. Астрологи называют такие затмения непредсказуемыми. Произойдет оно в Козероге, поэтому затронет большинство сфер жизни. В этот день эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не тратить на дела слишком много времени и сил, потому что они могут не окупиться.