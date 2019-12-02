ВИДЕО: эстонские Деды Морозы взяли своих жен на остров Кихну и устроили там безудержное веселье

Подобная конференция проходит уже в 19-й раз, и если настоящие русские Деды Морозы известны всем по своим внучкам Снегурочкам, то эстонские Деды Морозы берут с собой жен, которые тоже те еще волшебницы. Они пришли посмотреть здесь на хороших детей тоже, ведь скоро же начнется период праздников и рождественских подарков.