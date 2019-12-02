Пн, 2.12.2019
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Видео: вот три самые красивые рождественские елки в Эстонии, где можно устроить отличную фотосессию

Елка из пустых канистр в Виймси

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

В Эстонии на елках 1 декабря зажглись первые свечи Адвента. Больше всего внимание общественности привлекли пышные красавицы в Таллинне и Тарту, а также неживая елка из канистр в Виймси. Она получилась особенно яркой и оригинальной! 

Каждый год люди делятся на два лагеря: одни говорят, что елка должна быть живой, тем более на Ратушной площади, а другие считают, что ради мимолетного веселья не стоит рубить деревья. И вот в Виймси легко вышли из положения. В этом году самая креативная елка, пожалуй, именно там, а не в Раквере, как это было в прошлые годы. 

Более подробно о самых красивых елках Эстонии - в видеосюжете TV3! И не забудьте принять участие в нашем опросе! 

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