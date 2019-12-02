Видео: вот три самые красивые рождественские елки в Эстонии, где можно устроить отличную фотосессию

Каждый год люди делятся на два лагеря: одни говорят, что елка должна быть живой, тем более на Ратушной площади, а другие считают, что ради мимолетного веселья не стоит рубить деревья. И вот в Виймси легко вышли из положения. В этом году самая креативная елка, пожалуй, именно там, а не в Раквере, как это было в прошлые годы.