Пн, 2.12.2019
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Русская Кардашян объявила зиме бойкот, опубликовав жаркие фото в бикини

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Анастасия Квитко прославилась своими пышными формами, поэтому модель не устаёт их демонстрировать, публикуя откровенные фотографии в Instagram. И новые снимки не стали исключением — выходные у девушки прошли крайне продуктивно, пишет Лайф.

Русская Кардашян позировала в жёлтом бикини, катаясь по песочному пляжу. 24-летняя модель распустила свои длинные каштановые волосы и дополнила образ лишь несколькими браслетами и солнцезащитными очками. И этого оказалось более чем достаточно для довольных подписчиков.

Девушка моей мечты,

Ты так красива. Мечтаю, чтобы ты была моей женой,

- написали подписчики.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Анастасия Квитко родом из Калининграда, но сейчас работает в Штатах. Девушка весьма востребована среди брендов одежды, в особенности купальников и нижнего белья. В инстаграме модели более 10 млн подписчиков со всего мира.

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