Русская Кардашян объявила зиме бойкот, опубликовав жаркие фото в бикини

Русская Кардашян позировала в жёлтом бикини, катаясь по песочному пляжу. 24-летняя модель распустила свои длинные каштановые волосы и дополнила образ лишь несколькими браслетами и солнцезащитными очками. И этого оказалось более чем достаточно для довольных подписчиков.