Валерий Леонтьев признался, что завязал с алкоголем

Валерий Леонтьев стал активным сторонником здорового образа жизни. Певец отказался от вредных привычек и старается больше времени отдыхать. Также в ближайших планах у артиста завершить музыкальную карьеру, пишет Стархит.
Весной этого года Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. Артист неоднократно заявлял, что собирается оставить сцену и уйти на заслуженный отпуск. Однако певец продолжает выступать и гастролировать.
Курить бросил, пить бросил, на следующий год планы — бросить работать,
— делится исполнитель.
Валерий Яковлевич также отметил, что он давно решил дать организму передышку от спиртных напитков. По словам Леонтьева, ранее алкоголь помогал ему справиться с депрессией.
Раньше мог с друзьями выпить красного грузинского винца. Сейчас завязал и с этим. Уже год не пью,
— сообщил артист.
Кроме того, певцу удалось отказаться от сигарет, невзирая на 40-летний стаж курильщика.
Валерий Яковлевич признался, что порой выкуривал по две пачки в день. А избавление от вредной зависимости прошло без особых ухищрений.
Никотиновые жвачки пожевал и бросил. И стараюсь высыпаться. От этого тоже многое зависит,
— добавил Леонтьев.
Несмотря на решение пока не оставлять гастрольную деятельность, новогодние праздники Валерий Леонтьев проведет в кругу семьи в Майами. Именно там у него находится дом, за которым присматривает супруга артиста — Людмила Исакович.
Люся сейчас живет на две страны: то в России, то в Штатах. Сейчас, например, в Москву прилетела прогуляться по театрам, сходить со мной в какой-нибудь хороший ресторан. В Майами на жене не только дом, но и сад. Я в грядках не копаюсь. В крайнем случае могу только цветы в саду полить из шланга. У нас там манго растет, личи, авокадо. Особого ухода они не требуют,
— подчеркнул Леонтьев.
К слову, артист много времени проводит за границей. Помимо недвижимости в Майами у Леонтьева есть дом в Испании. Однако там Валерий Яковлевич практически не бывает — коттедж сдается туристам.