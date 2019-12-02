Валерий Леонтьев признался, что завязал с алкоголем

Люся сейчас живет на две страны: то в России, то в Штатах. Сейчас, например, в Москву прилетела прогуляться по театрам, сходить со мной в какой-нибудь хороший ресторан. В Майами на жене не только дом, но и сад. Я в грядках не копаюсь. В крайнем случае могу только цветы в саду полить из шланга. У нас там манго растет, личи, авокадо. Особого ухода они не требуют,