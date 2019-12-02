Галерея и видео: театральная студия «Образ» в Ласнамяэской Русской Гимназии с шиком отметила 20-летие!

Художественный руководитель студии - учитель русского языка и литературы - Антонина Ивановна Валла, по традиции, лично не встречает гостей, ведь ее наряд и образ - это всегда интрига. Бывших студийцев встречают музыканты - ученики Ласнамяэской Русской Гимназии, в зале царит праздничная атмосфера, негромко играют золотые хиты про театр и актеров. В зале уже собрались учителя, бывшие и нынешние ученики. В этот раз действо начинается практически без опоздания, лишь с небольшой задержкой в несколько минут. Впереди зрителей ждет множество сюрпризов и подарков! Нужно лишь отгадать, из какого спектакля отрывок - и получить приз!