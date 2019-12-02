Игорь Крутой намекнул на новый роман Сергея Лазарева

Известный российский композитор Игорь Крутой подогрел обсуждения вокруг личной жизни певца Сергея Лазарева. Поклонники и так постоянно спорят и строят догадки, кто же избранница знаменитости, а теперь комментарий композитора к его фото запустил новую волну, пишут Аргументы.
Сергей Лазарев поделился с подписчиками снимком в компании певицы Ани Лорак и оставил краткую и простую подпись:
Хорошего вечера.
Фанаты сразу нашли в этом высказывании некую загадочность, активно заполняя комментарии. Решил высказаться и коллега по шоу-бизнесу Игорь Крутой, написав следующие слова:
Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или???
Поклонники восприняли это как "очередной сигнал" и отметили, что это очень красивая пара и они не против, если бы это было правдой.