Семейный врач: в каком случае эстонским мужчинам стоит провериться на рак простаты и яичек

Одной из целей кампании Movember является снижение смертности среди мужчин на 25 процентов. Прежде всего, кампания направлена на предотвращение самоубийств среди мужчин и раннюю диагностику рака простаты и яичек.

«На сегодняшний день мужчины все чаще обращаются со своими проблемами к семейному врачу, - сказал Ээро Мерилинд. - Моя практика показывает, что мужчины с высшим образованием более склонны делиться жалобами с врачом, и они готовы прилагать больше усилий для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Многие из моих пациентов-мужчин бросили курить, следят за весом, холестерином, кровяным давлением и индексом массы тела. Все это часть здорового образа жизни мужчины».

«К сожалению, с психологическими проблемами к семейному врачу обращаются заметно реже», - сказал Мерилинд. «Эта тема по-прежнему табу, о которой мужчины не хотят говорить, поэтому скрывают свои проблемы. Часто для снятия напряжения они употребляют алкоголь или другие вещества. Многие не знают, что в таких случаях тоже можно обратиться к семейному врачу и обсудить, что делать дальше – начать лечение у семейного врача или обратиться к психиатру».

Ээро Мерилинд призывает мужчин быть более открытыми и не замыкаться в своем беспокойстве. «С психологическими проблемами можно успешно справиться, нужно просто сделать шаг и попросить о помощи. Попытка решить свои проблемы с помощью различных веществ – это порочная практика, от которой будет очень сложно отказаться. Гораздо лучше будет, если вы вовремя обратитесь за помощью».

В рамках месяца мужского здоровья больше внимание обращают и на состояние предстательной железы. Мерилинд советует перед проведением ПСА-теста проконсультироваться со своим семейным врачом или урологом. «Если вам от 50 до 69 лет или у кого-то в семье был рак простаты, то можно рассмотреть необходимость проведения ПСА-теста. На сегодняшний день мы знаем, что факторы риска возникновения рака простаты – это генетическая предрасположенность и возраст. Мой опыт показывает, что сейчас мужчины гораздо больше беспокоятся о здоровье своей простаты и не стесняются говорить на такую деликатную тему с семейным врачом», - добавил доктор. «Молодым мужчинам, у которых нет каких-либо симптомов, нет необходимости делать ПСА-тест, но обязательно следует обратиться к врачу, если возникают проблемы с мочеиспусканием, появляется кровь в моче или в сперме или беспокоит постоянная боль в области таза».

Семейный врач рассказал, что по-прежнему многие мужчины начинают думать о своем здоровье только, когда случилось что-то серьезное. «Например, если у кого-то из друзей или близких случится инфаркт или инсульт. В таких случаях люди иногда со дня отказываются от вредных привычек, но как только их здоровье идет на поправку, снова берутся за старое. От старых привычек очень сложно отказаться, для этого требуется сильная мотивация. Именно поэтому для людей так важна поддержка семьи и друзей».