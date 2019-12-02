Говорите, в Таллинне лучший рождественский рынок? Вы только посмотрите, какая сказочная елка в Вильнюсе
В Вильнюсе была зажжена рождественская елка, которая уже смогла привлечь международное внимание.
Елка напоминает шахматную фигуру — королеву, сказали порталу TVNET в департаменте туризма Вильнюса.
Она является экологически безвредной: на металлической конструкции высотой в 27 метров выложено около 6000 еловых веток. Их собрали у лесников, которые регулярно обрезают ветки деревьев.
У елочки открыт Рождественский рынок, который будет работать до 7 января.
Смотрите в галерее, как выглядит главная елка Литвы!