Пн, 2.12.2019
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Говорите, в Таллинне лучший рождественский рынок? Вы только посмотрите, какая сказочная елка в Вильнюсе
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В Вильнюсе была зажжена рождественская елка, которая уже смогла привлечь международное внимание.

Елка напоминает шахматную фигуру — королеву, сказали порталу TVNET в департаменте туризма Вильнюса.

Она является экологически безвредной: на металлической конструкции высотой в 27 метров выложено около 6000 еловых веток. Их собрали у лесников, которые регулярно обрезают ветки деревьев.

Рождественская елка в Вильнюсе

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA


У елочки открыт Рождественский рынок, который будет работать до 7 января.

Смотрите в галерее, как выглядит главная елка Литвы!

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