Скорее смотрите: что крутого для мужчин продают в таллиннском магазине Тимати Black Star Wear?

Магазин эксклюзивной одежды Тимати Black Star Wear не так давно переехал в самый популярный и крупный торговый центр Таллинна - «Юлемисте». Находится он на втором этаже, недавно там побывал сам Тимати и оставил свой автограф на стене в честь этого события.
Поскольку близятся праздники - Рождество и Новый год, и все мы скоро пойдем искать подарки, стоит заглянуть и посмотреть, что эксклюзивного можно приобрести в Black Star Wear для своих любимых.
Эдгар Гергель и портал Limon.ee сразу же после визита Тимати тоже побывали там и посмотрели, что сейчас модного продают для мужчин в этом магазине. Обуви, к сожалению, нет, но зато есть отличный выбор верхней одежды и аксессуаров. В продаже также есть модные кружки, в том числе с изображением Владимира Путина и тапочки рэпера МОТа, которые мы вам тоже продемонстрируем. Кроме того, модные куртки и парки тоже в наличии, они идеально подходят для утепления этой зимой.
Если вы себя считаете не очень спортивным и стройным, не пугайтесь, рискните: примерьте одежду размера M, скорее всего, он вам подойдет. И не забывайте, что в продаже не только одежда для мужчин, но и для наших дорогих красоток. Будете в «Юлемисте» - загляните!
Какой из трех образов Эдгара Гергеля считаете самым удачным? Проголосуйте!
1. Цвет настроения - Черный
2. Военный шик
3. Смелый красный