Скорее смотрите: что крутого для мужчин продают в таллиннском магазине Тимати Black Star Wear?

Поскольку близятся праздники - Рождество и Новый год, и все мы скоро пойдем искать подарки, стоит заглянуть и посмотреть, что эксклюзивного можно приобрести в Black Star Wear для своих любимых.

Эдгар Гергель и портал Limon.ee сразу же после визита Тимати тоже побывали там и посмотрели, что сейчас модного продают для мужчин в этом магазине. Обуви, к сожалению, нет, но зато есть отличный выбор верхней одежды и аксессуаров. В продаже также есть модные кружки, в том числе с изображением Владимира Путина и тапочки рэпера МОТа, которые мы вам тоже продемонстрируем. Кроме того, модные куртки и парки тоже в наличии, они идеально подходят для утепления этой зимой.