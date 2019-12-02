Пн, 2.12.2019
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Скорее смотрите: что крутого для мужчин продают в таллиннском магазине Тимати Black Star Wear?

Эдгар Гергель в магазине Black Star Wear

ФОТО: Konstantin Sednev

Магазин эксклюзивной одежды Тимати Black Star Wear не так давно переехал в самый популярный и крупный торговый центр Таллинна - «Юлемисте». Находится он на втором этаже, недавно там побывал сам Тимати и оставил свой автограф на стене в честь этого события. 

Поскольку близятся праздники - Рождество и Новый год, и все мы скоро пойдем искать подарки, стоит заглянуть и посмотреть, что эксклюзивного можно приобрести в Black Star Wear для своих любимых. 

Эдгар Гергель и портал Limon.ee сразу же после визита Тимати тоже побывали там и посмотрели, что сейчас модного продают для мужчин в этом магазине. Обуви, к сожалению, нет, но зато есть отличный выбор верхней одежды и аксессуаров. В продаже также есть модные кружки, в том числе с изображением Владимира Путина и тапочки рэпера МОТа, которые мы вам тоже продемонстрируем. Кроме того, модные куртки и парки тоже в наличии, они идеально подходят для утепления этой зимой. 

Если вы себя считаете не очень спортивным и стройным, не пугайтесь, рискните: примерьте одежду размера M, скорее всего, он вам подойдет. И не забывайте, что в продаже не только одежда для мужчин, но и для наших дорогих красоток. Будете в «Юлемисте» - загляните! 

Какой из трех образов Эдгара Гергеля считаете самым удачным? Проголосуйте! 

1. Цвет настроения - Черный 

ФОТО: Konstantin Sednev

2. Военный шик 

ФОТО: Konstantin Sednev

3. Смелый красный

ФОТО: Konstantin Sednev

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