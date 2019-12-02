54-летняя Элизабет Херли показала тело в бикини, вызвав зависть даже у молодых

Обладательница идеального тела похвасталась в Instagram очередным горячим снимком. Артистка позировала в купальнике и доказала, что у каждой девушки должно быть не только маленькое черное платье, но и маленькое черное бикини.

Херли продемонстрировала плоский живот, тонкую талию и изящный бюст. Британка распустила волосы и бросила пронзительный взгляд в камеру. Такими темпами она с легкостью может потягаться с молодыми моделями, о чём не перестают писать ее поклонники.

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Фанаты уже поставили артистке около 100 тыс. лайков и признались в своих чувствах. Причем некоторые отмечали, что влюблены в нее с детства. Также под постами Херли трудно не встретить комментарии про ее вечную молодость. При этом подписчики не только любуются моделью. Для многих она становится причиной, чтобы начать вести здоровый образ жизни и следить за собой.

Одна из причин, по которой я не употребляю алкоголь и прочие вредные вещи, это взгляд на тебя и Джей Ло!

Купальник, конечно, красивый, но та, на кого он надет, просто превосходна!