Психолог рассказала, почему не стоит наряжать елку раньше 31 декабря

Психолог советует приступать к украшению новогоднего дерева не раньше середины декабря, а лучше в канун Нового года, чтобы вернуть ощущение праздника, которое могло исчезнуть за месяц. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на психолога ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Наталью Болдыреву, пишет Лайф.