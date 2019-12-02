Смотрите, сколько народу пришло на выставку художника с криминальным прошлым Николая Блескова

У Николая нет специального художественного образования. «Я просто интуитивно чувствую краску, холст, плотность, грунтовку, мазок. В роду художественных талантов ни у кого не было, - рассказывает Николай. - Я наблюдал за работой художников, читал что-то, фильмы смотрел – многое подглядел».

Первую свою картину Блесков написал еще в шестом классе, сейчас у него около 30 персональных выставок и не только в Эстонии. Его картины активно продаются, иногда художник дарит свои работы. «Я активно занимался спортом – дзюдо, самбо, был мастером спорта СССР. Думал, что пойду по спорту. А получается, если Бог мне дал кисть, то ее нельзя выкидывать. Дар надо реализовывать. Я пишу не потому, что надо, а потому, что не могу иначе. Добавлю, что любой человек - художник. Глазами мы можем написать любую работу. А мы, художники, рукой повторяем то, что увидел глаз», - утверждает Блесков.

Он создает свои картины, словно сочиняет музыкальную пьесу. Кстати, Блесков отлично играет и на фортепиано.